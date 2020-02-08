Cristiano Ronaldo yetmedi! Hellas Verona 2 - 1 Juventus (MAÇ SONUCU)

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı.

Marcantonio Bantegodi Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, Juventus'u Fabio Borini ve Giampaolo Pazzini'nin (p) attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 34'e yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde kritik 3 puanın sahibi oldu.

Son 3 maçta 2. yenilgisini alan ve şampiyonluk yarışında çok kritik bir kayıp yaşayan Juventus bu sonuçla 54 puanda kaldı.

Ligde ikinci sırada bulunan Inter'in maç eksiğiyle 51, üçüncü sıradaki Lazio'nun ise maç eksiğiyle 50 puanı bulunuyor.

Öte yandan Juventus'un tek golünü atan Ronaldo, Serie A'da 20 maçta 20 gole ulaştı.

Torino ekibinde forma giyen milli oyuncu yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatmıştı.