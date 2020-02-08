Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Cristiano Ronaldo yetmedi! Hellas Verona 2 - 1 Juventus (MAÇ SONUCU)

yetmedi! 2 - 1 (MAÇ SONUCU)

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda 'ya 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Hellas Verona'ya galibiyeti getiren goller Fabio Borini ve Giampaolo Pazzini'den (p) geldi. Juventus'un tek golü ise 'dan geldi. Ronaldo bu golle Serie A'da 20 maçta 20 gole ulaştı. Juventus'ta sezonu kapatmış olan milli oyuncu forma giyemedi.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 00:58 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 01:00 ABONE OL
Cristiano Ronaldo yetmedi! Hellas Verona 2 - 1 Juventus MAÇ SONUCU

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı.

Marcantonio Bantegodi Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, Juventus'u Fabio Borini ve Giampaolo Pazzini'nin (p) attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 34'e yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde kritik 3 puanın sahibi oldu.

Son 3 maçta 2. yenilgisini alan ve şampiyonluk yarışında çok kritik bir kayıp yaşayan Juventus bu sonuçla 54 puanda kaldı.

Ligde ikinci sırada bulunan Inter'in maç eksiğiyle 51, üçüncü sıradaki Lazio'nun ise maç eksiğiyle 50 puanı bulunuyor.

Öte yandan Juventus'un tek golünü atan Ronaldo, Serie A'da 20 maçta 20 gole ulaştı.

Torino ekibinde forma giyen milli oyuncu yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo yetmedi! Hellas Verona 2 - 1 Juventus (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN