Diagne özür diledi Galatasaray “Oh be” dedi

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan ve kadro dışı bırakıldığı gibi kira taksidi de ödenmediği için iki kulüp arasında krize neden olan Diagne'den çarpıcı açıklamalar geldi. Belçika basınına konuşan Senegalli golcü, "Sezon sonuna kadar Brugge'de kalacağım. Türkiye'ye dönme ihtimalim vardı ancak yabancı limiti var ve Galatasaray da bu konuda sorun yaşıyor. FIFA kuralları aynı kıtada, 1 sezonda 3 takımda birden oynamama izin vermiyor. Hocamızdan özür diledim. Hata yaptığımı biliyorum. Club Brugge'de taraftarlar beni affetti" dedi. Oyuncusunun piyasa değerinin düşmesini istemeyen Galatasaray, bu barış üzerine derin bir 'oh' çekti.Diagne geçtiğimiz günlerde Florya'ya gelip Galatasaray'daki arkadaşlarını ziyaret etmişti.