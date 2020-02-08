Gençlerbirliği - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 21'inci haftasında Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşılaşacak. Mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candeias, Nadir, Sefa

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Guilherme, Sörloth

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR

* Trabzonspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği (2G 3B), Aralık 2012'den bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.

* Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 5B), tek yenilgisini Nisan 2016'da aldı (1-3).

* Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı beş Süper Lig maçında rakiplerine mağlup olmadı (3G 2B).

* Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan galibiyetle dönen Trabzonspor, dış sahada daha uzun bir seriyi en son Şubat-Nisan 2011 arasında yaşadı (beş maç).

* Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden iki takım Gençlerbirliği (15) ve Trabzonspor (14).

* Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son dört golün üçü Floyd Ayite'den geldi.

* Son dört Süper Lig maçında yedi gol atan Alexander Sörloth, bu sezon ilk kez üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.

* Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol (10) ve kafa golü (6) atan savunma oyuncusu Filip Novak.

* Hüseyin Çimşir, 2008/09 sezonundan (Ahmet Özen) bu yana Trabzonspor'un başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.

* Trabzonspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Hamza Hamzaoğlu, daha önceki yedi karşılaşmanın beşini kazanmıştı (2M).

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK TEHLİKE

Trabzonspor'da bugün oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme ile Anthony Nwakaeme kart sınırında bulunuyor.

Trabzonspor'da bugün oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme ile Anthony Nwakaeme kart sınırında bulunuyor. Bu isimler bugün kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta oynanacak kritik Sivas mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu nedenle Hüseyin Çimşir'in, 6 isimle özel olarak görüştüğü ve kart görmemeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdiği öğrenildi.