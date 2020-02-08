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Giresunspor - İstanbulspor maçına kar engeli

1. Lig 21'inci hafta mücadelesinde Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. 'in attığı golle 1-0 önde götürdüğü karşılaşma 34'üncü dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 8.2.2020 15:39 ABONE OL
Giresunspor - İstanbulspor maçına kar engeli

Giresun'da oynanan Giresunspor - istanbulspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

TFF 1'inci Lig'in 21'inci hafta maçında Giresunspor, sahasında İstanbulspor'ı konuk etti. Maç, yoğun kar yağışı nedeniyle yarına ertelendi. Maçın 34'üncü dakikasında tatil edilen maçta İstanbulspor Cajic'in attığı golle 1-0 öndeydi.


TRABZON'DA DA KAR ENGELİ

Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle profesyonel futbol liglerinde bir maç ertelendi, bir maç da yarıda kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile GMG Kırklarelispor arasında oynanması gereken 22. hafta maçı ertelendi.

Vakfıkebir İlçe Stadı'nın saha zemininde yapılan kar temizleme çalışmaları hava şartları nedeniyle olumlu sonuç vermedi. Saat 13.00'te başlaması gereken karşılaşma ileri bir tarihte oynanacak.




TFF 3. Lig 1. Grup'ta Yomraspor ile Serik Belediyespor takımları arasında Yomra İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayan 1. Grup 22. hafta karşılaşması ise 15. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Bu karşılaşma, hava ve saha koşulları uygun olması durumunda yarın aynı saatte, yarıda kaldığı dakikadan itibaren devam edecek.

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Giresunspor - İstanbulspor maçına kar engeli
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