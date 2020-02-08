Hasan Ali kulübede

ALANYA'YI

BUGÜN NELER OLDU

UZUN süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, Alanyaspor maçıyla takıma dönüyor. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan tecrübeli futbolcu,Bu durumda sol bekte oynayan Dirar, İnter'e giden Moses'ın yerine sağ açıkta, Rodrigues de asıl yeri sol açıkta oynayacak.FENERBAHÇE'NIN bu akşam Alanyaspor karşısındaki en büyük kozu; Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi olacak. Ligde attığı 12 golle, Trabzonsporlu Sörloth ve Alanyasporlu Cisse ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Vedat, Kadıköy'de bir başka oynuyor. 25 yaşındaki forvet, şu ana kadar ligde bulduğu 12 golün 9'unu Kadıköy'de attı. Fenerbahçe'nin ligdeki son 5 golünün tamamı ise Kruse- Muriqi ikilisinden geldi.