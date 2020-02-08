Konyaspor - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 21'inci hafta mücadelesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor...

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İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Sitya, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Thuram

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Kibong, Murawski, Recep, Sacko, Barrow, Rodallega

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

* Süper Lig tarihinde Konyaspor'u deplasmanda mağlup edemeyen Denizlispor (4B 2M), çıktığı altı karşılaşmada beş gol atabildi.

* Evinde oynadığı son iki maçı kaybeden Konyaspor, Süper Lig'de en son Aralık 2014-Ocak 2015 arasında üst üste üç iç saha yenilgisi aldı.

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Kasımpaşa'nın (%69; 11/16) ardından topladığı puanların en büyük bölümünü deplasmanda kazanan ekip Denizlispor (%65; 15/23).

* Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında gol atamayan iki ekipten biri Denizlispor (Alanyaspor ile birlikte). Konyaspor ise Kayserispor'un (9) ardından bu dakikalarda en fazla gole izin veren iki takımdan biri konumunda (6; Antalyaspor ile birlikte).

* Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün (61) ardından rakip kalelere en az isabetli şut gönderen iki ekip Denizlispor (64) ve Konyaspor (65).

Süper Lig'in ilk 20 haftasında duran toplardan en az gol atan takım Konyaspor (3). Denizlispor ise kalesinde en az duran top golü gören ekip konumunda (3).

* Süper Lig'de 413 dakikadır evinde gol atamayan Konyaspor'un iç sahada son golünü Gençlerbirliği maçında Farouk Miya kaydetti.

Süper Lig'de Denizlispor formasıyla Hugo Rodallega'nın (5) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Oscar Estupinan (4), bu gollerin tamamını iç sahada kaydetti.

* Süper Lig kariyerinde Denizlispor'a rakip olduğu son üç maçın ikisini gol yemeden kazanan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman (1M), aynı sayıda galibyeti daha önceki 12 karşılaşmada alabilmişti (6B 4M).