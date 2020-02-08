Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > MAÇ SONUCU | Everton 3 - 1 Crystal Palace

MAÇ SONUCU | 3 - 1

İngiltere 'in 26'ıncı haftasında ile Cyrstal Palace karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ev sahibi Everton'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Everton'a 3 puanı getiren goller; , Richarlison ve Dominic Calvert-Lewin'den geldi. 'in tek golü ise Christian Benteke'den geldi.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 17:27 ABONE OL
MAÇ SONUCU | Everton 3 - 1 Crystal Palace

Premier Lig'in 26'ıncı haftasında Everton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin Everton'ı sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PERDEYİ BERNARD AÇTI

Everton'a 3 puanı getiren goller; 18' Bernard, 58' Richarlison ve 88' Dominic Calvert-Lewin'den geldi. Crystal Palace'ın golü ise 51'inci dakikada Benteke'den geldi.

Bu sonuçla Everton puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise 30 puanda kaldı.

WALCOTT SAKATLANDI

Goddison Park'ta oynanan mücadelenin 18. dakikasında Everton, Theo Walcott'ın asistinde Bernard'ın golüyle 1-0 öne geçti.


Golden hemen 8 dakika sonra bir sakatlık yaşayan Walcott, yerini Sidibe'yi bıraktı.

CENK TOSUN OYNAMIYOR

Devre arasında transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
MAÇ SONUCU | Everton 3 - 1 Crystal Palace
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN