MAÇ SONUCU | Everton 3 - 1 Crystal Palace

Premier Lig'in 26'ıncı haftasında Everton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin Everton'ı sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PERDEYİ BERNARD AÇTI

Everton'a 3 puanı getiren goller; 18' Bernard, 58' Richarlison ve 88' Dominic Calvert-Lewin'den geldi. Crystal Palace'ın golü ise 51'inci dakikada Benteke'den geldi.

Bu sonuçla Everton puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise 30 puanda kaldı.

WALCOTT SAKATLANDI

Goddison Park'ta oynanan mücadelenin 18. dakikasında Everton, Theo Walcott'ın asistinde Bernard'ın golüyle 1-0 öne geçti.



Golden hemen 8 dakika sonra bir sakatlık yaşayan Walcott, yerini Sidibe'yi bıraktı.

CENK TOSUN OYNAMIYOR

Devre arasında transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.