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Roma 'in forma giydiği maçta evinde rakibine boyun eğdi! Maç sonucu: Roma 3-2

Roma, sahasında ağırladığı rakibine karşı boyun eğdi. Serie A'nın 23'üncü haftasında Roma sahasında 'yı konuk etti. 'in 57 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Roma evinde 3-2 yenildi. Bu sonuçla Bologna puanını 33 yaptı, Roma ise 39 puanda kaldı. Roma gelecek hafta deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 15:07 ABONE OL
Roma Cengiz Ünder'in forma giydiği maçta evinde rakibine boyun eğdi! Maç sonucu: Roma 3-2 Bologna

Serie A'nın 23'üncü haftasında Roma sahasında Bologna'yı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bologna 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmada Bologna, 16. dakikada Orsolini'nin golüyle öne geçen Bologna'ya Roma'nın yanıtı 22. dakikada Denswil'in kendi kalesina attığı golle oldu.
Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Musa Barrow'un golü geldi ve ilk yarıyı Bologna önde kapattı. 51'de yeniden golünü atan Musa Barrow takımını iki farklı çne geçirdi. 72'de Mkhitaryan farkı 1'e indirse de bu gol Roma için yeterli olmadı. Öte yandan Roma'da Cristante 80'de kırmızı kart gördü.

CENGİZ 57 DAKİKA SAHADA KALDI

Roma'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 57 dakika sahada kalırken Mert Çetin ise süre alamadı.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Roma 39 puanda kalarak ilk 4 takibinde büyük yara aldı. Bologna ise puanını 33'e yükseltmeyi başardı.

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Roma Cengiz Ünder'in forma giydiği maçta evinde rakibine boyun eğdi! Maç sonucu: Roma 3-2 Bologna
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