Sözleşmeyi hak et!

Galatasaray'da kiralık oyuncular dışında 4 ismin (Nagatomo, Mariano, Selçuk, Donk) sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kaptan Selçuk futbolu bırakacak, Mariano da ülkesi Brezilya'ya dönecek. Donk'un durumu ise kalan 14 haftada sergileyeceği performansına bağlı.

Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, sezon sonuna kadar Marcao ile birlikte savunmada görev yapacak. Luyindama'nın yokluğunda ön liberodan stopere çekilen 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısına formda başladı. Donk'a yönetim tarafından performansını koruması halinde sözleşmesinin 1 yıl uzatılacağı bildirildi. Terim de Florya'da idman dışındaki zamanlarında altyapıdaki gençlerle ilgilenen Donk'tan memnun.



GELEN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Yaz döneminde El-Nasr'dan teklif alan deneyimli savunmacı, Dubai ekibine olumsuz yanıt vermişti. Kasımpaşa deplasmanıyla bu sezon lig ve Avrupa'da 21. maçına ulaşacak Hollandalı, 300 bin Euro prime hak kazanacak.



SONRADAN AÇILIYOR

Galatasaray ile 2017-2018 sezonu sonunda sözleşme yenileyen ve toplam 108 maça çıkan Donk, o dönem 2. yarıdaki performansı sonrası göze girmiş ve yeni kontrat almıştı.



TFF: GİZLİ BELGELERİ AÇIKLAMAYIZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'den F.Bahçe'ye yönelik yapılan harcama limiti düzenlemesiyle ilgili açıklama istemişti. Federasyon dün konuyla ilgili "Gizli belgeler sadece kulüplere tebliğ edilir. Paylaşılması söz konusu değildir" bilgisini verdi.



EMRE AKBABA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Galatasaray'da son haftaların etkili oyuncusu Emre Akbaba, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na" aykırı hareket ettiği için PFDK'lık oldu. Ayrıca G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor da menajerlik işlemleri nedeniyle disipline sevk edildi.

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