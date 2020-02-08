Zirve alev alev

Teknik
direktör Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK karşısında sakatlıktan dönen Lens'i ilk 11'e alacağı öğrenildi. Diaby'ye sağ kanatta şans veren ancak performansından memnun kalmayan Yalçın,
Lens'i bu maçta sahaya sürecek. Gaziantep FK'da ise cezalı Djilobodji bugün sahada olmayacak.
Bordo-mavililer, bugün Ankara'da 3 puana ulaşıp liderlik koltuğuna
oturmak için sahaya çıkıyor. Sosa ve Nwakaeme de ilk 11'de
forma giyecek
TRABZONSPOR'DA
Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Messiah ve Erce Kardeşler dışında eksik yok. Hafif sakatlığı bulunan ve Erzurumspor ile oynanan kupa maçında dinlendirilen kaptan Sosa'nın ve cezası biten Nwakaeme'nin
ise Gençlerbirliği maçında sahada olması bekleniyor. Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Stancu sakat...
Trabzonspor'a yenilse de oyunu ile taraftarının yüzünü güldüren Kanarya,
bugün Kadıköy'de Alanyaspor'u devirirse rakibini geride bırakacak
LIGDE
37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibi Alanyaspor'u Kadıköy'den eli boş göndermeye çalışacak.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 38 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 5 maçını kazandı.