Zirve alev alev

direktör Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK karşısında sakatlıktan dönen Lens'i ilk 11'e alacağı öğrenildi.Lens'i bu maçta sahaya sürecek. Gaziantep FK'da ise cezalı Djilobodji bugün sahada olmayacak.Bordo-mavililer, bugün Ankara'da 3 puana ulaşıpoturmak için sahaya çıkıyor. Sosa ve Nwakaeme deforma giyecekAbdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Messiah ve Erce Kardeşler dışında eksik yok. Hafif sakatlığı bulunan ve Erzurumspor ile oynanan kupa maçında dinlendirilenise Gençlerbirliği maçında sahada olması bekleniyor. Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Stancu sakat...Trabzonspor'a yenilse de oyunu ile taraftarının yüzünü güldürenbugün Kadıköy'de Alanyaspor'u devirirse37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibiTeknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 38 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 5 maçını kazandı.

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