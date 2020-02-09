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'nin dirseği kırıldı

Kulübü Başkanı , 'nde yaşadığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada, "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 9.2.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 18:30 ABONE OL
Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın maçını izlerken yaşadığı kaza sonucunda dirseği kırıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."

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Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı
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