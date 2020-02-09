Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Berke Özer'den hakem Ümit Öztürk'e isyan!

'den hakem 'e isyan!

'nin 'in 21. haftasında oynadığı maçının yankıları uzun süre konuşulacağa benziyor. 1-1 sona eren karşılaşmada iki gol de penaltıdan gelirken, Alanyaspor'un bulduğu golü Altay kurtarmış ancak tekrarlanan penaltı vuruşunda Cisse topu ağlara göndermişti. Karşılaşmanın son dakikasında ise Fenerbahçe cephesinin uzun süre penaltı itirazı yaptığı pozisyonda hakem devam kararı verince ortalık karıştı. Fenerbahçe'nin sezon başında ekibi Westerlo'ya kiraladığı de olaylara sessiz kalmadı.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 11:13 ABONE OL
Berke Özer'den hakem Ümit Öztürk'e isyan!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona ererken hakem Ümit Öztürk verdiği kararlarla geceye damga vurdu. Karşılaşmada toplam 3 kez penaltı kararı veren hakem Ümit Öztürk, Fenerbahçe'nin iki defa penaltı beklediği pozisyonda ise devam kararı verdi. Özellikle maçın son saniyelerinde yaşanan pozisyonda devam kararı verilmesi uzun süre tartışılacağa benziyor...

BERKE ÖZER'DEN İSYAN: YAZIK!

Maçın 25. dakikasında Jailson'un müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda Papiss Cisse'nin kullandığı atışı Altay Bayındır kurtarırken hakem Ümit Öztürk, Bayındır'ın ayaklarının çizginin önünde olması nedeniyle penaltının tekrarına karar verdi.

İkinci atışın gole çevrilmesi sonrası, Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'den flaş bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özer, "Yazık... Çok yazık..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor MAÇ SONUCU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Berke Özer'den hakem Ümit Öztürk'e isyan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN