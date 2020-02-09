Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona ererken hakem Ümit Öztürk verdiği kararlarla geceye damga vurdu. Karşılaşmada toplam 3 kez penaltı kararı veren hakem Ümit Öztürk, Fenerbahçe'nin iki defa penaltı beklediği pozisyonda ise devam kararı verdi. Özellikle maçın son saniyelerinde yaşanan pozisyonda devam kararı verilmesi uzun süre tartışılacağa benziyor...

BERKE ÖZER'DEN İSYAN: YAZIK!

Maçın 25. dakikasında Jailson'un müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda Papiss Cisse'nin kullandığı atışı Altay Bayındır kurtarırken hakem Ümit Öztürk, Bayındır'ın ayaklarının çizginin önünde olması nedeniyle penaltının tekrarına karar verdi.

İkinci atışın gole çevrilmesi sonrası, Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'den flaş bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özer, "Yazık... Çok yazık..." ifadelerini kullandı.