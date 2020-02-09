Falcao'nun dönüş tarihini Fatih Terim açıkladı

Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Fatih Terim, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör sakatlığı bulunan Falcao'nun dönüş tarihini açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 9.2.2020 19:16Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 19:16ABONE OL
Süper Lig'in 21'inci haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.