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Falcao'nun dönüş tarihini açıkladı

'in 21'inci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi , Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör sakatlığı bulunan Falcao'nun dönüş tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.2.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 19:16 ABONE OL
Falcao'nun dönüş tarihini Fatih Terim açıkladı

'in 21'inci haftasında ile , Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü , zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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Falcao'nun dönüş tarihini Fatih Terim açıkladı
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