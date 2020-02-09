Galatasaray'da sakatlıktan dönen Florin Andone maç kadrosunda

Galatasaray, Kasımpaşa 11'inde 2 değişikliğe gitti. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor müsabakanın 11'inden farklı olarak sol bekte sakatlıktan dönen Saracchi ile sarı kart cezası biten Lemina'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao maçın kadrosunda yer almıyor. Sakatlıktan dönen Rumen golcü Florin Andone ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Paşa karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram Emre, Akbaba ve Adem Büyük 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Florin Andone, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru yer aldı.