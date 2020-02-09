Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması uzun süre konuşulacağa benziyor. Sarı-lacivertliler sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Ümit Öztürk karşılaşmaya damga vururken, maç sonunda Fenerbahçe cephesinin yoğun tepkisini çekti.

Karşılaşmada 90 dakika boyunca 3 kez penaltı noktasını gösteren hakem Ümit Öztürk, bunlardan ikisinde düdüğü Alanyaspor için çaldı. İlk düdükte Jailson'un eline gelen topta Ümit Öztürk devam kararı verse de sonrasında VAR olaya müdahil oldu. VAR hakemi Serkan Tokat, Ümit Öztürk'ten pozisyonu incelemesini istedi ve daha sonra penaltı kararı verildi. Cisse'nin kaçırdığı penaltıda Altay'ın çizgi ihlali yaptığını belirten VAR hakemi Serkan Tokat penaltıyı tekrarlattırdı. Cisse, tekrarlanan penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Karşılaşmada Fenerbahçe, bir pozisyonda daha elle oynama itirazında bulunsa da penaltı verilmedi. Maçın son anlarında ise uzun süre konuşulacak bir olay yaşandı. Yaşanan karambolde Mustafa Pektemek'in eline çarpan topta penaltı düdüğü çalınmadı. Hakem Ümit Öztürk, VAR hakemi Serkan Tokat tarafından pozisyonu izlemesi için de çağırılmayınca Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK!

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli Hukukçular Derneği yaptığı açıklamada hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkat Tokat hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk ve VAR Hakemi Serkan Tokat hakkında; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi uyarınca ''Görevi kötüye Kullanma'' Suçu Kapsamında 10.02.2020 Pazartesi Günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunulacaktır."