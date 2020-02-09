İstediği şekilde gelebilir

Beşıktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklılı galibiyette aslan payını talebelerine verdi. Genç hoca, "Caiama olarak zor günlerden geçiyoruz. Yavaş yavaş çocuklar kulübü toparlamaya çalışıyor.Taraftar da takımın arkasında durdu. Kazanarak gitmeliyiz ve yarışta olmalıyız. Taraftar muhteşemdi. Bazen oyuna değil, tribünlere bakıyorum" dedi. Ljajic'i çok ağır kaldığı için oyundan aldığını belirten Yalçın, yönetimin sportif direktörlüğe getirmek istediği Lucescu hakkında ise,ifadelerini kullandı.Gazıantep Teknik Direktörü Sumudica Beşiktaş'a verilen penaltı ile oyuncusu Kenan'a çalınmayan penaltı hakkında sert açıklamalarda bulundu. Rumen hoca, "Ben buradan Beşiktaş'ın hak etmediğini söylemek istemiyorum. Bugüne kadar hiç hatırlamıyorum şüpheli bir pozisyonda hakemin görüşünü bizden yana kullandığını. Gökhan'ı, Kenan'a yaptığı faulü itiraf etmesinden dolayı tebrik ediyorum. Kenan sarı kart gördü ve cezalı. VAR'ın bir an önce düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Yoksa VAR Türk futbolunu mahvedecek" diye konuştu.

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