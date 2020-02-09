Beşıktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklılı galibiyette aslan payını talebelerine verdi. Genç hoca, "Caiama olarak zor günlerden geçiyoruz. Yavaş yavaş çocuklar kulübü toparlamaya çalışıyor. Güven sıkıntısı vardı, bugün Beşiktaş bütünleşti. Birlik ve beraberlik sağlandı.
Taraftar da takımın arkasında durdu. Kazanarak gitmeliyiz ve yarışta olmalıyız. Taraftar muhteşemdi. Bazen oyuna değil, tribünlere bakıyorum" dedi. Ljajic'i çok ağır kaldığı için oyundan aldığını belirten Yalçın, yönetimin sportif direktörlüğe getirmek istediği Lucescu hakkında ise, "Kendisini çok seviyorum. İstediği şekilde gelebilir. Benim açımdan sorun yok"
ifadelerini kullandı.
VAR, TÜRK FUTBOLUNU MAHVEDECEK!
Gazıantep Teknik Direktörü Sumudica Beşiktaş'a verilen penaltı ile oyuncusu Kenan'a çalınmayan penaltı hakkında sert açıklamalarda bulundu. Rumen hoca, "Ben buradan Beşiktaş'ın hak etmediğini söylemek istemiyorum. Bugüne kadar hiç hatırlamıyorum şüpheli bir pozisyonda hakemin görüşünü bizden yana kullandığını. Gökhan'ı, Kenan'a yaptığı faulü itiraf etmesinden dolayı tebrik ediyorum. Kenan sarı kart gördü ve cezalı. VAR'ın bir an önce düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Yoksa VAR Türk futbolunu mahvedecek" diye konuştu.