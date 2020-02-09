Kabak tadı verdi

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Ersun Yanal maç sonrası çok sert açıklamalar yaptı:Futboluniçinde kalmak ve futbolu konuşmak için çok çaba sarfediyoruz. Tabii ki hakem hata yapabilir.Herkesbizden hesap soruyor. Performansın kötü diye peki biz bunun hesabını kime soracağız?Pozisyonlar yakında düşecek sosyal medyaya. Sonramu diyecekler?Biz bu kadar net bir şeyi bile elimize yüzümüze bulaştırdık. Sorumluları çıkıp konuşsun.Gerekirseligden çekilelim. Eşitlik ve adalet bekliyoruz. Yapamayacaklarsa yapacak olanlar göreve gelsin.ustavo: Son iki maçta mantıklı açıklaması olmayan şeyler oldu. Kararlarda büyük farklılıklar var. Kararlar eşit verilseydi bu maçı kazanabilirdik.aılson: Sebebiyet verdiğim bir penaltı pozisyonu oldu. Bizim lehimize aynı pozisyon olduğunda penaltı verilmedi.Serdar: Kurallar bizim maçlarda mı belirleniyor? Son anda bir pozisyon var. Rakibimiz bile eline çarptığını söylüyor...