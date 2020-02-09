Ersun Yanal maç sonrası çok sert açıklamalar yaptı:
Futbolun
içinde kalmak ve futbolu konuşmak için çok çaba sarfediyoruz. Tabii ki hakem hata yapabilir. Ama elektronik ortamda, övündüğümüz, teknolojik ortamda bazı uygulamalar yapıyoruz ama neden bir standart oluşturamıyoruz?
Herkes
bizden hesap soruyor. Performansın kötü diye peki biz bunun hesabını kime soracağız? Siz bir camianın ayarlarıyla oynuyorsunuz.
Pozisyonlar yakında düşecek sosyal medyaya. Sonra 'Pardon'
mu diyecekler? Peki ondan sonra ne olacak?
Biz bu kadar net bir şeyi bile elimize yüzümüze bulaştırdık. Sorumluları çıkıp konuşsun. Hep mi bizden başlıyor? Kabak tadı verdi artık.
Gerekirse
ligden çekilelim. Eşitlik ve adalet bekliyoruz. Yapamayacaklarsa yapacak olanlar göreve gelsin.
RAKİP BİLE SÖYLEDİ!
G
ustavo: Son iki maçta mantıklı açıklaması olmayan şeyler oldu. Kararlarda büyük farklılıklar var. Kararlar eşit verilseydi bu maçı kazanabilirdik.
J
aılson: Sebebiyet verdiğim bir penaltı pozisyonu oldu. Bizim lehimize aynı pozisyon olduğunda penaltı verilmedi.
Serdar: Kurallar bizim maçlarda mı belirleniyor? Son anda bir pozisyon var. Rakibimiz bile eline çarptığını söylüyor...