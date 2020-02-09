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- maçının ilk 11'leri belli oldu

'in 21. haftasında , 'ya konuk oluyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Galatasaray 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Kümede kalma mücadelesi veren ve son 5 maçının 4'ünü kaybeden Kasımpaşa ise 16 puanla sıralamanın 17. basamağında. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 18:31 ABONE OL
Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 19.00'da başlayacak ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. VAR hakemi Abdulkadir Bitigen, AVAR ise Erdinç Sezertam. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük

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Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
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