Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 19.00'da başlayacak ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. VAR hakemi Abdulkadir Bitigen, AVAR ise Erdinç Sezertam. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük