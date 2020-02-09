Süper Lig'in 21. haftası oldukça kritik bir maça sahne oluyor. Ligin son sırasında demir atan Kayserispor, sahasında tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Antalyaspor'u ağırlıyor. Maç öncesinde ligin son sırasındaki Kayserispor'un 11 puanı bulunurken, Antalyaspor ise 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

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3 puanın oldukça önem kazandığı mücadelede iki takımın ilk 11'leri de belli oldu!

Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Henrique, Miguel Lopes, Mesanovic, Djedje, Mensah, Sapunaru, Diego, Campanharo, Mario Situm

Antalyaspor: Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, Bünyamin