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'in 21. hafta maçında evinde 'u konuk ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede 3 puan altın değerinde olacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi Kayserispor 11 puanla son sırada bulunuyor. En yakın takipçisi ile arasında 5 puan bulunan Kayserispor için bu maç oldukça kritik. Konuk ekip Antalyaspor ise 18 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda hedef karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp uzaklaşmak. Kayserispor - Antalyaspor maçının sabah.com.tr/spor sayfasında bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 9.2.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 13:18 ABONE OL
Kayserispor - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 21. haftası oldukça kritik bir maça sahne oluyor. Ligin son sırasında demir atan Kayserispor, sahasında tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Antalyaspor'u ağırlıyor. Maç öncesinde ligin son sırasındaki Kayserispor'un 11 puanı bulunurken, Antalyaspor ise 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

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3 puanın oldukça önem kazandığı mücadelede iki takımın ilk 11'leri de belli oldu!

Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Henrique, Miguel Lopes, Mesanovic, Djedje, Mensah, Sapunaru, Diego, Campanharo, Mario Situm

Antalyaspor: Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, Bünyamin

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Kayserispor - Antalyaspor | CANLI
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