Konya klasiği! Jevtovic ile Denizlispor filelerini havalandıran ev sahibi takımın golü, VAR uyarısıyla iptal olunca puanlar paylaşıldı. Konyalı taraftarlar, ‘Kocaman istifa’ diye bağırdı

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL