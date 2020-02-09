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Konya klasiği!

Jevtovic ile Denizlispor filelerini havalandıran ev sahibi takımın golü, VAR uyarısıyla iptal olunca puanlar paylaşıldı. Konyalı taraftarlar, ‘Kocaman istifa’ diye bağırdı

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Konya klasiği!
Süper Lig'de iki haftadır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor ile 5 maçta galibiyete hasret olan Yukakel Denizli'nin karşılaşmasında puanlar paylaşıldı. Yeni transfer Robert Mak'ı üst solunum yolları enfeksiyonu, Volkan ile Ömer Ali'yi kas zorlanması nedeniyle kadrodan çıkarmak zorunda kalan Konyaspor, 37. dakikada Jevtovic ile ağları buldu ama gol VAR uyarısıyla iptal oldu. Maç sonu taraftarın 'istifa' diyerek tempo tuttuğu teknik direktör Aykut Kocaman, "Her türlü karara saygım var" diye konuştu.
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