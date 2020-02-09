Konya klasiği!

Süper Lig'de iki haftadır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor
ile 5 maçta galibiyete hasret olan Yukakel Denizli'nin
karşılaşmasında puanlar paylaşıldı. Yeni transfer Robert Mak
'ı üst solunum yolları enfeksiyonu, Volkan ile Ömer Ali
'yi kas zorlanması nedeniyle kadrodan çıkarmak zorunda kalan Konyaspor, 37. dakikada Jevtovic ile ağları buldu
ama gol VAR uyarısıyla iptal oldu. Maç sonu taraftarın 'istifa' diyerek tempo tuttuğu teknik direktör Aykut Kocaman, "Her türlü karara saygım var"
diye konuştu.