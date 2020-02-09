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'in rakibi , Portekiz liginde 'yi mağlup etti

son 32 turunda temsilcimiz ile karşılaşacak olan Sportin Lizbon, Portekiz Premier Lig'in 20. haftasında evinde 'yi Jeremy Mathieu ve Jadson De Morais'in (k.k.) attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve puanını 35'e yükseltti. Konuk ekip ise bu sonuçla 14 puanda kaldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 9.2.2020 23:31 ABONE OL
Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, Portekiz liginde Portimonense'yi mağlup etti

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

Portekiz liginin 20. haftasına 4. sırada başlayan Sporting Lizbon, puan tablosunun 17. basamağındaki Portimonense'yi ağırladı.

İlk yarı, Portimonenseli Martinez'in 26 ve Sporting Lizbonlu Mathieu'nün 31. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Sporting Lizbon, Jadson'un 72. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 35'e çıkaran Sporting Lizbon 3. sıraya yükseldi.

Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

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Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, Portekiz liginde Portimonense'yi mağlup etti
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