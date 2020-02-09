Puanlar bulut oldu

TARTIŞMA VAR!

1-MAÇIN 22. dakikasında Alanyaspor'un taç atışı ile gelişen pozisyonda ceza sahası içinde Jailson'un eline çarpan topta VAR uyarısı ile penaltı kararı çıktı.

2-HAKEM Ümit Öztürk, Papiss Cisse'nin kaçırdığı penaltı vuruşunda kaleci Altay'ın çizgiyi erken terk etmesi nedeniyle tekrar kararı verdi ve bu kez Alanya, Cisse ile ağları buldu.

3-SONRASINDA 44'te bu kez F.Bahçe atağında Wellinton'un eline çarpan topta sarı-lacivertli oyuncular, penaltı beklese de 'devam' kararı geldi.

4-UZATMA anlarında ise bir kez daha tartışma yaşandı. F.Bahçe'nin atağında karambolde top Mustafa Pektemek'in eline çarptı. VAR'dan uyarı gelmezken hakem Ümit Öztürk de penaltı kararı vermeyince sarı-lacivertli futbolcular uzun süre itiraz etti.



UNUTMAYACAĞIZ

sonrası hakem kararlarına isyan etti. İki kez mikrofon başına gelen yıldız futbolcu, "N'Sakala 'Kasti hareket yok' dedi. Jailson'un pozisyonunda da kasti bir hareket yok. Bir penaltı pozisyonu var, 3 cm. öne çıkan Altay var, nereden gördünüz, nereden incelediniz! Hocalarımız da bize pozisyonları izletti. Net bir el pozisyonu var. Mustafa Pektemek de 'elime çarptı' dedi. Hakem VAR'a bile bakmadı. Bunun sorumlusu TFF'dir. Çok üzgün ve şaşkınız. Bugünü unutmayacağız. Evimizde olan pozisyonların verilmediğini gördük" ifadelerini kullandı.