Samsunspor 2 - 0 Afjet Afyonspor MAÇ SONUCU

Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yılport Samsunspor, Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup etti.

Kırmızı Beyazlıların gollerini 9. dakikada Atabey Çiçek ve 9+3. dakikada Bahattin Köse kaydetti. Haftayı 3 puanla kapatan Samsunspor 55 puanla liderliğini sürdürdü.

Son 6 haftda 6 galibiyet alan Samsunspor gelecek hafta en yakın takipçisi Manisa FK ile karşılaşacak. Samsunspor'un 55, Manisa FK'nın 53 puanı bulunuyor.

Afjet Afyonspor ise gelecek hafta sahasında 1922 Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta Samsunspor– Afjet Afyonspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Afjet Afyonspor'u 2-0 yenerek, 1 günlük aranın ardından 55 puanla tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün, mücadeleyi değerlendirdi.

ERTUĞRUL SAĞLAM: "AMACIMIZ MANİSA FK MAÇINA PUAN AVANTAJIYLA GİTMEKTİ"

Önemli bir 3 puanla sahadan ayrıldıklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "İlk yarıda gol attıktan sonra daha iyi oynamamız lazımken, topu rakibe verdik. 2. bölgede savunma yapmaya çalıştık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Koskoca ilk yarıyı buruşturup, çöpe attık. 2. yarı topa daha fazla sahip olup, oyunu rakip alana yıkmamız gerekiyordu. Bunu 55. dakikadan sonra yapmaya başladık. Kazandığımız için mutluyuz. 2. yarıdaki oyun da bizi daha çok mutlu etti. Final paslarını iyi atamadığımız birkaç pozisyon var. Onları değerlendirebilsek, golü daha erken atabilirdik. İlk yarıyı sorgulayıp, 2. yarıdaki oyunu devam ettirmemiz gereken bir durum söz konusu. Amacımız, Manisa FK maçına önde gitmekti. Rakibi, kazanma zorunda olduğu bir maçı oynatmayı hedefliyorduk. Baskı altında bir maç oynatmamız gerekiyordu. Şimdi bu şekilde oraya gideceğiz. Bu maç için çalışmalarımız yarından itibaren başlayacak" dedi.

FERRUH ÖZGÜN: "BU MAÇTAN PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İSTİYORDUK"

İlk yarı daha iyi top oynadıklarının altını çizen Ferruh Özgün ise, "Samsunspor, iyi bir takım. Bizim de play-off hedefimiz var. 8. sıradaydık. Buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk. Play-off potasının içinde olmayı hedeflemiştik. Oyunun başında ve sonunda yediğimiz gollerle 2-0 mağlup olduk. Afyonspor, iyi bir takım. Bugün dönem dönem iyi oyun gösterdik ama genelde 3. bölge geçiş oyunlarını iyi yapamadık. Samsunspor'da geçiş oyununu iyi yapamadı ama golleri zamanında buldu. Onları da tebrik ediyor ve şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. YILPORT SAMSUNSPOR 22 17 4 1 50 8 42 55 2. MANİSA FK 22 16 5 1 63 20 43 53 3. SANCAKTEPE FK 22 13 4 5 37 17 20 43 4. HEKİMOĞLU TRABZON 21 12 3 6 35 30 5 39 5. İNEGÖLSPOR 22 10 4 8 36 25 11 34 6. ÇORUM FK 22 11 1 10 32 30 2 34 7. SARIYER 22 9 6 7 28 25 3 33 8. PENDİKSPOR 22 9 5 8 32 28 4 32 9. AFJET AFYONSPOR 22 9 4 9 31 25 6 31 10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 22 8 7 7 28 28 0 31 11. TARSUS İDMAN YURDU 22 9 1 12 30 33 -3 28 12. GMG KIRKLARELİSPOR 21 6 8 7 19 26 -7 26 13. HACETTEPE 22 8 2 12 28 41 -13 26 14. 1922 KONYASPOR 22 7 3 12 27 35 -8 24 15. AMED SPORTİF FAALİYETLER 22 6 6 10 20 32 -12 24 16. BAŞKENT AKADEMİ 21 6 3 12 27 31 -4 21 17. GÜMÜŞHANESPOR 21 5 3 13 23 39 -16 18 18. ŞANLIURFASPOR 22 0 1 21 5 78 -73 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. BANDIRMASPOR 22 13 8 1 47 23 24 47 2. ANKARA DEMİRSPOR 22 14 5 3 37 14 23 47 3. GMG KASTAMONUSPOR 22 13 3 6 40 23 17 42 4. TUZLASPOR 22 12 5 5 35 19 16 41 5. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 22 11 5 6 28 18 10 38 6. VANSPOR FK 22 11 3 8 38 24 14 36 7. SAKARYASPOR 22 10 8 4 27 20 7 35 8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR 22 10 4 8 23 27 -4 34 9. ERGENE VELİMEŞESPOR 22 9 5 8 38 27 11 32 10. BAYBURT ÖZEL İDARE 22 8 5 9 24 32 -8 29 11. UŞAKSPOR 22 9 4 9 29 28 1 28 12. SİVAS BELEDİYESPOR 22 7 7 8 24 25 -1 28 13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 22 6 9 7 24 22 2 27 14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 22 7 5 10 34 38 -4 26 15. EYÜPSPOR 22 6 2 14 18 33 -15 20 16. ELAZIĞSPOR 22 5 4 13 18 41 -23 16 17. NİĞDE ANADOLU 22 3 1 18 21 45 -24 10 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 22 1 3 18 7 53 -46 3

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.