Samsunspor 2 - 0 Afyonspor MAÇ SONUCU

Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Afyonspor ile karşılaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yılport Samsunspor, Afyonspor'u 2-0 mağlup etti.
Kırmızı Beyazlıların gollerini 9. dakikada Atabey Çiçek ve 9+3. dakikada Bahattin Köse kaydetti. Haftayı 3 puanla kapatan Samsunspor 55 puanla liderliğini sürdürdü.
Son 6 haftda 6 galibiyet alan Samsunspor gelecek hafta en yakın takipçisi Manisa FK ile karşılaşacak. Samsunspor'un 55, Manisa FK'nın 53 puanı bulunuyor.
Afyonspor ise gelecek hafta sahasında 1922 Konyaspor'u konuk edecek.
MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta Samsunspor– Afjet Afyonspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Afjet Afyonspor'u 2-0 yenerek, 1 günlük aranın ardından 55 puanla tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün, mücadeleyi değerlendirdi.
ERTUĞRUL SAĞLAM: "AMACIMIZ MANİSA FK MAÇINA PUAN AVANTAJIYLA GİTMEKTİ"
Önemli bir 3 puanla sahadan ayrıldıklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "İlk yarıda gol attıktan sonra daha iyi oynamamız lazımken, topu rakibe verdik. 2. bölgede savunma yapmaya çalıştık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Koskoca ilk yarıyı buruşturup, çöpe attık. 2. yarı topa daha fazla sahip olup, oyunu rakip alana yıkmamız gerekiyordu. Bunu 55. dakikadan sonra yapmaya başladık. Kazandığımız için mutluyuz. 2. yarıdaki oyun da bizi daha çok mutlu etti. Final paslarını iyi atamadığımız birkaç pozisyon var. Onları değerlendirebilsek, golü daha erken atabilirdik. İlk yarıyı sorgulayıp, 2. yarıdaki oyunu devam ettirmemiz gereken bir durum söz konusu. Amacımız, Manisa FK maçına önde gitmekti. Rakibi, kazanma zorunda olduğu bir maçı oynatmayı hedefliyorduk. Baskı altında bir maç oynatmamız gerekiyordu. Şimdi bu şekilde oraya gideceğiz. Bu maç için çalışmalarımız yarından itibaren başlayacak" dedi.
FERRUH ÖZGÜN: "BU MAÇTAN PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İSTİYORDUK"
İlk yarı daha iyi top oynadıklarının altını çizen Ferruh Özgün ise, "Samsunspor, iyi bir takım. Bizim de play-off hedefimiz var. 8. sıradaydık. Buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk. Play-off potasının içinde olmayı hedeflemiştik. Oyunun başında ve sonunda yediğimiz gollerle 2-0 mağlup olduk. Afyonspor, iyi bir takım. Bugün dönem dönem iyi oyun gösterdik ama genelde 3. bölge geçiş oyunlarını iyi yapamadık. Samsunspor'da geçiş oyununu iyi yapamadı ama golleri zamanında buldu. Onları da tebrik ediyor ve şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|22
|17
|4
|1
|50
|8
|42
|55
|2.
|MANİSA FK
|22
|16
|5
|1
|63
|20
|43
|53
|3.
|SANCAKTEPE FK
|22
|13
|4
|5
|37
|17
|20
|43
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|21
|12
|3
|6
|35
|30
|5
|39
|5.
|İNEGÖLSPOR
|22
|10
|4
|8
|36
|25
|11
|34
|6.
|ÇORUM FK
|22
|11
|1
|10
|32
|30
|2
|34
|7.
|SARIYER
|22
|9
|6
|7
|28
|25
|3
|33
|8.
|PENDİKSPOR
|22
|9
|5
|8
|32
|28
|4
|32
|9.
|AFJET AFYONSPOR
|22
|9
|4
|9
|31
|25
|6
|31
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|8
|7
|7
|28
|28
|0
|31
|11.
|TARSUS İDMAN YURDU
|22
|9
|1
|12
|30
|33
|-3
|28
|12.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|21
|6
|8
|7
|19
|26
|-7
|26
|13.
|HACETTEPE
|22
|8
|2
|12
|28
|41
|-13
|26
|14.
|1922 KONYASPOR
|22
|7
|3
|12
|27
|35
|-8
|24
|15.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|6
|6
|10
|20
|32
|-12
|24
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|21
|6
|3
|12
|27
|31
|-4
|21
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|21
|5
|3
|13
|23
|39
|-16
|18
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|22
|0
|1
|21
|5
|78
|-73
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|BANDIRMASPOR
|22
|13
|8
|1
|47
|23
|24
|47
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|22
|14
|5
|3
|37
|14
|23
|47
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|22
|13
|3
|6
|40
|23
|17
|42
|4.
|TUZLASPOR
|22
|12
|5
|5
|35
|19
|16
|41
|5.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|11
|5
|6
|28
|18
|10
|38
|6.
|VANSPOR FK
|22
|11
|3
|8
|38
|24
|14
|36
|7.
|SAKARYASPOR
|22
|10
|8
|4
|27
|20
|7
|35
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|22
|10
|4
|8
|23
|27
|-4
|34
|9.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|9
|5
|8
|38
|27
|11
|32
|10.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|22
|8
|5
|9
|24
|32
|-8
|29
|11.
|UŞAKSPOR
|22
|9
|4
|9
|29
|28
|1
|28
|12.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|7
|7
|8
|24
|25
|-1
|28
|13.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|22
|6
|9
|7
|24
|22
|2
|27
|14.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|22
|7
|5
|10
|34
|38
|-4
|26
|15.
|EYÜPSPOR
|22
|6
|2
|14
|18
|33
|-15
|20
|16.
|ELAZIĞSPOR
|22
|5
|4
|13
|18
|41
|-23
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|22
|3
|1
|18
|21
|45
|-24
|10
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|22
|1
|3
|18
|7
|53
|-46
|3
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.