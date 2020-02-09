Sergen Kartal’ı uçuruyor

Beşiktaş'ta

BOATENG

BİTANEM'LE

yeni oyun düzeni yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Siyah-beyazlılar, hücumda birçok fırsat yakaladığı ilk yarıda ağları sarsmayı başaramadı. Gaziantep ise kontrataklarla gol arayışlarına girse de Beşiktaş savunması ve Karius geçit vermedi.yarının hemen başında gelen golle siyah-beyazlılar, skor avantajı yakalarken, ilerleyen dakikalarda bunu lehine kullanmayı başardı.ilk maçında yaptığı başlangıç son derece iyiydi. Gelecek haftalarda hücumda üstleneceği rolle fark yaratacağını gösterdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Ljajic'in yerine oyuna dahil olan Boateng ilk maçında golle tanışmayı başardı. Taraftarlar, gol sonrası stat hoparlöründen çalanşarkısıyla sevince eşlik etti. Karşılaşmanın sonunda Sergen Yalçın'la birlikte tüm takım tribünlere gitti.Futbolcular ve futbolseverler hep birlikte şarkıyı söyledi. Boateng, hafta içindeki röportajında gol atması halinde statta İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısının çalınmasını istemiştiBeşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçında 5 kez ofsayta düştü. Yıldız futbolcunun attığı bir gol ve Diaby'e verdiği gol pası ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Burak, kendisi adına sezonun en çok ofsayta düştüğü maçını yaşadı. Beşiktaş toplamda ise 7 kez ofsaytta kalırken bu nedenle Umut Nayir'in ağları bulan bir vuruşu da sayılmadı.Beşıktaş'ın 1-0 öne geçtiği pozisyonda önce ofsayt, sonra penaltı kararı çıktı. Atiba, topu ağlara gönderirken bayrak kalktı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, Güray Vural'ın meşin yuvarlağa elle temasını tespit edip penaltı noktasını gösterdi.