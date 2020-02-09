Sivasspor 1 - 1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sivas'ta kar yağışı altında oynanan karşılaşma nefesleri kesti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Medipol Başakşehir'in golünü 66. dakikada Demba Ba kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golü 80. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi.





Şampiyonluk yarışındaki tüm takımları yakından ilgilendiren karşılaşmanın berabere bitmesinin ardından Demr Grup Sivasspor puanını 42 yaptı ve maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Medipol Başakşehir de puanını 40 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak.

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Demir Grup Sivasspor'da 11. dakikada Barış Yardımcı, 70. dakikada Fernando sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Medipol Başakşehir ise Mahmut Tekdemir, 87. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Sivasspor (42)

2- Trabzonspor (41) (1 Maç eksik)

3- Başakşehir (40)

4- Alanyaspor (39)

5- Fenerbahçe (38)

