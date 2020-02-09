Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sivasspor - Başakşehir | CANLI

- | CANLI

'in 21'inci haftasında Demir Grup ile Medipol karşı karşıya gelecek. Yeni 4 'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı yönetecek. Karşılaşmanın haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 9.2.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 16:01 ABONE OL
Sivasspor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 21'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM:

İLK 11'LER:

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR

* Sivasspor, Mayıs 2015'teki 2-1'lik mağlubiyetten bu yana Başakşehir'e Süper Lig'de yenilmiyor (2G 5B).

* Sivasspor deplasmanında çıktığı ilk sekiz maçın altısını kazanan Başakşehir (2M), daha sonraki üç karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 1M).

* Son iki Süper Lig maçında dört puan kaybeden Sivasspor (1B 1M), aynı sayıda puan kaybını daha önceki 12 karşılaşmada yaşamıştı (10G 1B 1M).

* Süper Lig'deki son deplasman maçında Fenerbahçe'ye yenilen Başakşehir, Şubat 2017'den bu yana aynı sezon içerisinde üst üste iki dış saha yenilgisi almıyor.

* Bu sezon Süper Lig'de oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım olan Başakşehir (8), aynı zamanda bu aralıkta gol yemeyen tek ekip konumunda.

* Bu sezon Süper Lig'de penaltı golü atamayan tek takım olan Sivasspor, en son Şubat 2019'da Akhisarspor filelerini beyaz noktadan havalandırdı.

* Sivasspor'un devre arası transferi Yasin Öztekin'in şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en fazla gol attığı iki ekipten biri Başakşehir (4; Trabzonspor ile birlikte).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Edin Visca (8; Ömer Bayram ile birlikte), bu asistlerin sadece ikisini deplasman maçlarında yapabildi.

* Teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir'i konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Rıza Çalımbay, daha önceki sekiz karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (4G 1B).

* Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (3G 3B).

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor - Başakşehir | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN