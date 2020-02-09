Sivasspor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 21'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM:

İLK 11'LER:

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR

* Sivasspor, Mayıs 2015'teki 2-1'lik mağlubiyetten bu yana Başakşehir'e Süper Lig'de yenilmiyor (2G 5B).

* Sivasspor deplasmanında çıktığı ilk sekiz maçın altısını kazanan Başakşehir (2M), daha sonraki üç karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 1M).

* Son iki Süper Lig maçında dört puan kaybeden Sivasspor (1B 1M), aynı sayıda puan kaybını daha önceki 12 karşılaşmada yaşamıştı (10G 1B 1M).

* Süper Lig'deki son deplasman maçında Fenerbahçe'ye yenilen Başakşehir, Şubat 2017'den bu yana aynı sezon içerisinde üst üste iki dış saha yenilgisi almıyor.

* Bu sezon Süper Lig'de oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım olan Başakşehir (8), aynı zamanda bu aralıkta gol yemeyen tek ekip konumunda.

* Bu sezon Süper Lig'de penaltı golü atamayan tek takım olan Sivasspor, en son Şubat 2019'da Akhisarspor filelerini beyaz noktadan havalandırdı.

* Sivasspor'un devre arası transferi Yasin Öztekin'in şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en fazla gol attığı iki ekipten biri Başakşehir (4; Trabzonspor ile birlikte).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Edin Visca (8; Ömer Bayram ile birlikte), bu asistlerin sadece ikisini deplasman maçlarında yapabildi.

* Teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir'i konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Rıza Çalımbay, daha önceki sekiz karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (4G 1B).

* Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (3G 3B).