Süper Lig'de kötü günler geçiren ve 2 Kasım 2019 tarihinden bu yana sahasında gol sevinci yaşayamayan İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktör Aykut Kocaman'ın görevine son verildi. Son olarak Denizlispor ile sahasında 0-0 berabere kalan Konyaspor'da Aykut Kocaman, maç sonunda yaptığı açıklamada "Yönetimin alacağı her karara saygı duyarım" ifadelerini kullanmıştı.

Konyaspor, yapılan görüşmede Aykut Kocaman ile yola devam etmeme kararı aldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

KÜME DÜŞME KORKUSU YAŞIYOR!

21 Haftası geride kalan Süper Lig'de Konyaspor, düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor. Şimdiye dek 16 kez rakip fileleri havalandırabilen Konyaspor, bu anlamda ligin son sırasında bulunuyor.