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'tan kural hatası paylaşımı

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olduğu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmayla ilgili kural hatası iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunan Kulübü'nden konuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 20:19 ABONE OL
Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve TFF'ye başvurmuştu. Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Kartal'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görselde "Göztepe maçında oyun durduğunda kuralına göre oyunu başlatması gereken kişi: Loris Karius. Bu oyun, kaderi değiştirilmeden kuralına göre oynanmalı!" notu yazıldı.

İşte o paylaşım...

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Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı
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