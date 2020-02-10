Dejavu yaşıyorum

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında ortaya koydukları futbolun çok daha farklı bir skor olması gerektiğini söyledi. Oyuncularına da övgüler yağdıran Terim, "Dejavu yaşıyor gibiyim, geçen sene de aynı sorular soruldu.
Şampiyon olmuşuz, 3 gün geçmeden yöneticimiz 'Hocam seneye mutlaka şampiyon olmalıyız'
diyor, daha 3 gün geçmedi… Her şampiyonluğun kendine ait bir hikâyesi var. İnşallah bu şampiyonluğu ayrı yere koyarım.
İnanıyoruz, çalışıyoruz. Keşke önde olsak da rahat etsek" ifadelerini kullandı