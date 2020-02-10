Dejavu yaşıyorum

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında ortaya koydukları futbolun çok daha farklı bir skor olması gerektiğini söyledi. Oyuncularına da övgüler yağdıran Terim,Şampiyon olmuşuz, 3 gün geçmeden yöneticimizdiyor, daha 3 gün geçmedi…İnanıyoruz, çalışıyoruz. Keşke önde olsak da rahat etsek" ifadelerini kullandı