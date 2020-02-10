PSG evinde konuk ettiği Lyon'u yıldızları ile geçti! Maç sonucu: PSG 4 - 2 Lyon

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 24. haftanın merakla beklenen maçında Paris Saint-Germain (PSG), Lyon'u konuk etti.

TSİ 23.05'te başlayan ve Parc des Princes'te oynanan maçta PSG rakibini Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Marçal (k.k.) ve Edinson Cavani'den bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.

Ligin liderlik koltuğunda bulunan PSG bu sonuçla puanını 61'e yükseltti ve en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki farkı 12 puana çıkardı.

33 puanda kalan Lyon'un gollerini Martin Terrier ve Mousa Dembele attı.