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evinde konuk ettiği 'u yıldızları ile geçti! Maç sonucu: PSG 4 - 2 Lyon

Paris Saint-Germain (), Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında evinde 'u , , Marçal (k.k.) ve 'nin attığı gollerle 4-2 mağlup ederek ligde oynadığı son 12 maçta 11. galibiyetini aldı ve puanını 61'e yükselterek en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Lyon ise bu sonuçla 33 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 10:55 ABONE OL
PSG evinde konuk ettiği Lyon'u yıldızları ile geçti! Maç sonucu: PSG 4 - 2 Lyon

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 24. haftanın merakla beklenen maçında Paris Saint-Germain (PSG), Lyon'u konuk etti.

TSİ 23.05'te başlayan ve Parc des Princes'te oynanan maçta PSG rakibini Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Marçal (k.k.) ve Edinson Cavani'den bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.

Ligin liderlik koltuğunda bulunan PSG bu sonuçla puanını 61'e yükseltti ve en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki farkı 12 puana çıkardı.

33 puanda kalan Lyon'un gollerini Martin Terrier ve Mousa Dembele attı.

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PSG evinde konuk ettiği Lyon'u yıldızları ile geçti! Maç sonucu: PSG 4 - 2 Lyon
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