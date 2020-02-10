Saracchi’nin gözyaşları

DONK

EURO

BUGÜN NELER OLDU

Sakatlığı nedeniyle 2 maç kaçıranMarcelo Saracchi, dünsahaya çıktı ama 4 dakika dayanabildi.Uruguaylı sol bek, bu hafta takımla birliktetek idmana çıkarken, dün daha 4. dakikadayeniden sakatlanıp yerini Linnes'e bıraktı.Gözyaşları ile oyundan çıkan Saracchi'yi önce yardımcı antrenör Hasan Şaş ardından da hocası Fatih Terim teselli etti.Sözleşmesinde lig ve Avrupa'yı kapsayan 21 maçlık özel maddesi bulunan G.Saraylı Ryan Donk, bu sezon ligdeki 15. maçına Kasımpaşa deplasmanında çıktı. 6 Şampiyonlar Ligi maçında da görev yapan Donk'a 300 bin Euro prim ödenecek.