Saracchi’nin gözyaşları

Sakatlığı nedeniyle 2 maç kaçıran
Marcelo Saracchi, dün
sahaya çıktı ama 4 dakika dayanabildi.
Uruguaylı sol bek, bu hafta takımla birlikte
tek idmana çıkarken, dün daha 4. dakikada
yeniden sakatlanıp yerini Linnes'e bıraktı.
Gözyaşları ile oyundan çıkan Saracchi'yi önce yardımcı antrenör Hasan Şaş ardından da hocası Fatih Terim teselli etti.
DONK 300 BİN EURO KAZANDI
Sözleşmesinde lig ve Avrupa'yı kapsayan 21 maçlık özel maddesi bulunan G.Saraylı Ryan Donk, bu sezon ligdeki 15. maçına Kasımpaşa deplasmanında çıktı. 6 Şampiyonlar Ligi maçında da görev yapan Donk'a 300 bin Euro prim ödenecek.