Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Saracchi’nin gözyaşları

Saracchi’nin gözyaşları

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Saracchi’nin gözyaşları
Sakatlığı nedeniyle 2 maç kaçıran Marcelo Saracchi, dün sahaya çıktı ama 4 dakika dayanabildi. Uruguaylı sol bek, bu hafta takımla birlikte tek idmana çıkarken, dün daha 4. dakikada yeniden sakatlanıp yerini Linnes'e bıraktı.

Gözyaşları ile oyundan çıkan Saracchi'yi önce yardımcı antrenör Hasan Şaş ardından da hocası Fatih Terim teselli etti.

DONK 300 BİN EURO KAZANDI
Sözleşmesinde lig ve Avrupa'yı kapsayan 21 maçlık özel maddesi bulunan G.Saraylı Ryan Donk, bu sezon ligdeki 15. maçına Kasımpaşa deplasmanında çıktı. 6 Şampiyonlar Ligi maçında da görev yapan Donk'a 300 bin Euro prim ödenecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Saracchi’nin gözyaşları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN