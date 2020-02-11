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Acıya kayıtsız kalmadılar!

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Acıya kayıtsız kalmadılar!
İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu 5 askerimizin şehit olmasına spor dünyası kayıtsız kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu yayınladığı mesajda, "Kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı. Kulüpler ve sporcular da sosyal medyadan acıyı paylaştı. F.Bahçeli Serdar Aziz, "Türk'ün bir damla yaşı yok edecek dağı taşı" mesajıyla dikkat çekti.
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