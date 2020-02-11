Acıya kayıtsız kalmadılar!

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İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu 5 askerimizin şehit olmasına spor dünyası kayıtsız kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu yayınladığı mesajda,Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı. Kulüpler ve sporcular da sosyal medyadan acıyı paylaştı. F.Bahçeli Serdar Aziz,mesajıyla dikkat çekti.