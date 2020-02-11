Ali Koç erteledi

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalar yapacağı programını iptal etti.'Gündem Özel' için FB TV ekranlarına çıkan Koç, 5 askerimizin şehit olmasından dolayı programı iptal ettiğini açıkladı.Fenerbahçe Başkanı,Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Önümüzdeki 1-2 gün içinde, bu şekilde devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini bir bir anlatacağız. Başımız sağ olsun.diyerek sözlerini noktaladı.Başkan Ali Koç'un da kurucuları arasında yer aldığı 1907 Fenerbahçe Derneği başta olmak üzere birçok F.Bahçe derneği TFF Başkanı Nihat Özdemir'i aynı metinle istifaya davet etti. Yapılan ortak açıklamada, "Adalet ve eşitlik adına maalesef Nihat Özdemir'e güvenimiz kalmamıştır. Özdemir, Türk futboluna daha fazla zarar vermeden istifa etmelidir" denildi.