Ali Koç erteledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalar yapacağı programını iptal etti. İlk olarak saat 14.00'te olacağı belirtilen sonrasında 16.00'ya alınan
'Gündem Özel' için FB TV ekranlarına çıkan Koç, 5 askerimizin şehit olmasından dolayı programı iptal ettiğini açıkladı. 4 dakika ekranda kalan
Fenerbahçe Başkanı, "Programa az bir süre kala Suriye'den çok acı bir haber aldık. 5 kahraman askerimizi şehit verdik, 5 askerimiz yaralı.
Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Önümüzdeki 1-2 gün içinde, bu şekilde devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini bir bir anlatacağız. Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum"
diyerek sözlerini noktaladı.
DERNEKLERDEN ORTAK BİLDİRİ
Başkan Ali Koç'un da kurucuları arasında yer aldığı 1907 Fenerbahçe Derneği başta olmak üzere birçok F.Bahçe derneği TFF Başkanı Nihat Özdemir'i aynı metinle istifaya davet etti. Yapılan ortak açıklamada, "Adalet ve eşitlik adına maalesef Nihat Özdemir'e güvenimiz kalmamıştır. Özdemir, Türk futboluna daha fazla zarar vermeden istifa etmelidir" denildi.