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şakanın tadını kaçırdı!

Çevresinde oturan bir Asyalı vatandaşı ‘’ mesajı ile paylaşan İngiliz oyuncu, özür dilese de gelen tepkilerden kurtulamadı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Dele Alli şakanın tadını kaçırdı!
Tottenham ve İngiltere'nin yıldızı Dele Alli, büyük bir gafa imza attı sonrasında ise özür dilese de tepkiler daha da büyüdü. Bir restoranda yemek yerken başka masada oturan bir Asyalı kişiyi videoya alan 23 yaşındaki oyuncu, snapchat paylaşımında 'Coronavirüs' yazdı. Ağzına maske takan yıldız oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde binlerce kez izlendi. Art arda gelen tepkiler sonrasında ise Dele Alli yaptığı hatanın farkına vardı. Yeni bir video çeken ve bunu da paylaşan oyuncu, "Yaptığım komik değildi, özür dilerim" dese de tepkilerden kurtulamadı.
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Dele Alli şakanın tadını kaçırdı!
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