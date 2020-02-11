Dele Alli şakanın tadını kaçırdı!

BUGÜN NELER OLDU

Tottenham ve İngiltere'nin yıldızı Dele Alli, büyük bir gafa imza attı sonrasında ise özür dilese de tepkiler daha da büyüdü. Bir restoranda yemek yerken başka masada oturan bir Asyalı kişiyi videoya alan 23 yaşındaki oyuncu, snapchat paylaşımındayazdı.Art arda gelen tepkiler sonrasında ise Dele Alli yaptığı hatanın farkına vardı. Yeni bir video çeken ve bunu da paylaşan oyuncu,dese de tepkilerden kurtulamadı.