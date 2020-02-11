Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan Muhammed Gümüşkaya açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Sarı lacivertli kulübün deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal, oyuna 58. dakikada giren 19 yaşındaki oyuncu Muhammed Gümüşkaya hakkında da konuştu.

ERSUN YANAL: FENERBAHÇE'DE GENÇ OYUNCU ÇIKARTMA SIKINTISI VAR

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Ersun Yanal'ın maç sonrasında A Spor'a yaptığı açıklamalar

"İki etaplı maç. 1. etabı 3-0 kazanınca, 2. etapta ne olursa olsun, sahada bir performans beklentisi vardı. Böyle bir maçın, atmosferin içinde taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması ve desteklemesi ayrıca önemliydi, teşekkür ederim."

"Muhammed [Gümüşkaya] babaannesini kaybetti ve kendisine baş sağlığı diliyorum. Yıllardır genetiğimizde genç futbolcu çıkarma konusunda sorunlar var. Fenerbahçe'nin uzun,orta ve kısa vadeli planlar yapması gerekiyor. Muhammed'in önünde daha çok yol var."

FENERBAHÇE 1-0 KIRKLARELİSPOR

İŞTE FENERBAHÇELİ OYUNCULARIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

"Genç oyuncu kazanmak, Türk futbolunun en büyük sorunlarından. İyi bir jenerasyon geldi ve milli takıma da iyi yansıdı ama yıllardır Fenerbahçe'de de bu oyuncuları çıkarmak ve oynatmak konusunda sorun var. Bu halledilmesi gereken bir mesele."

"Ferdi genç bir oyuncu, Vedat da yaşlı değil. Ozan daha önce yapılan yatırım ama o da genç sayılan bir oyuncu. Kaleci Altay, o da genç bir oyuncu. Bunlar endüstriyel futbol hamleleri. Fenerbahçe'nin kendi yetiştirdiği oyuncular da olması gerekiyor."

"Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü. Her takım bu sorunlarla uğraşıyor. Her kulüpler için aynı sorunlar oldukça fazlasıyla devam ediyor. Türkiye'de sadece futbol federasyonu değil, umarım bütün kurumlar destek olur ve bu bir plan, proje içinde gider."

Ersun Yanal'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar:

"Bugün çok fazla süre alamayan oyuncularımızı görmüş olduk. Onları hazırlamak adına önemliydi. Oynayacağımız süreç öncesinde oyuncularımıza hazırlık oldu. Falette ve Hasan Ali Kaldırım için henüz çok erken. Zamana ihtiyaçları var ve önümüzde de uzun bir süreç var. En kısa sürede takıma katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

FENERBAHÇE 1-0 KIRKLARELİSPOR | GENİŞ ÖZET