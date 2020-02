"İlk fırsatta Adem Büyük ile Ömer Bayram kulübeye gelirler"

GÜRCAN BİLGİÇ

Aslan, Kadıköy'de lige başlayacak! Daha sert rakipleri karşısında bulacak. Yarıştaki konumu bu süreçte alacağı sonuçlarla şekillenir

LEVENT TÜZEMEN

Sarı-kırmızılı ekip, F.Bahçe dahil, oynayacağı G.Birliği, Sivas, Beşiktaş karşılaşmalarından 10 puan çıkartırsa zirvenin en güçlü adayı olur

BÜLENT TİMURLENK

Ezeli rakibi ile kendi sahasında oynayacağı derbi dışında Fenerbahçe'nin yarışta önü rakiplerine göre çok daha açık görünüyor



MURAT ÖZBOSTAN: Zirve yarışındaki takımların kaderini önümüzdeki 5 haftalık süreç belirleyecek? Fikstür avantajını kim daha iyi kullanır?

BÜLENT TİMURLENK: Bu 5 haftalık süreçte derbileri ve zirvedeki maçları evinde oynayanlar avantajlı. Galatasaray derbisi dışında F.Bahçe'nin diğerlerine göre önü daha açık. Trabzon, önce Sivas ardından Beşiktaş deplasmanında. Başakşehir bu hafta Beşiktaş'ı ağırlıyor. İki hafta sonra Fenerbahçe, Galatasaray karşısında. Galatasaray, 5 hafta içinde iki derbi ve Sivas deplasmanı oynayacak. Son iki sezonda Kadıköy'de yenilmeyip, Beşiktaş'ı devirmişlerdi. Şimdi işleri daha zor çünkü önlerinde Sivas ve Başakşehir deplasmanları var. Trabzon, Beşiktaş'a kaybetmezse eksik maçını da kazandığında rüzgârı arkasına alır. Zaten buna yetecek futbolu da oynuyorlar.

GÜRCAN BİLGİÇ: Eğer Galatasaray'ı yenerse F.Bahçe'nin şansı çok yüksek. Rakipleri birbiriyle oynarken bir kazanma serisi yakalama ihtimalleri var. Sivas ve Başakşehir de bu periyotta şansı olan takımlar. Başakşehir; Beşiktaş ve Galatasaray ile içeride oynayacak. Bu avantajı değerlendirirlerse önleri açık. Sivasspor, Trabzon'dan kayıpsız dönerse yeniden havaya girebilir. Galatasaray da Kadıköy'de lige başlayacak. Daha sert ve iddialı rakipleri karşısında bulacak. Daha doğru değerlendirmeleri, asıl o dönemde yapacağız.

LEVENT TÜZEMEN: Aslan için lig Kadıköy'de başlamaz. Çünkü Galatasaray için lig Antalya maçından itibaren başladı. İlk yarının etkisiz takımı görüntüsünden kurtulan Galatasaray, son 5 maçta 15 puan toplarken, 17 gol atıp kalesinde 2 gol gördü. Kadıköy'ü hedef göstermek F.Bahçeliler'in G.Saray'ı baskı altına almak için yarattığı suni bir ortamdır. Çünkü Galatasaray'ın maç takviminde Kadıköy'den daha önemli maçlar var. Ama önümüzdeki 5 haftada zirve yarışındaki takımların maçlarına baktığımız zaman tam bir ateşten gömlek fotoğrafı ortaya çıkıyor. Tüm teknik direktörler arasında en büyük tecrübeye sahip Fatih Terim. Terim hem son iki yılın şampiyonu hem de yerli teknik adamlar içinde en çok şampiyonluk yaşayan isim. Zaten Galatasaray, F.Bahçe maçı dahil oynayacağı G.Birliği, Sivas, Beşiktaş maçlarından 10 puan çıkartırsa şampiyonluğun en güçlü adayı olur.



FAVORİ TRABZONSPOR



FATİH DOĞAN: Devre arasındaki transferlere bakıldığında en iyi takviyeleri Trabzonspor yaptı. En zayıf olduğu yer stoper bölgesine, iki takviye yaptı. Ön liberoda eksiği vardı, Ndiaye gibi Galatasaray'da büyük top oynamış bir oyuncuyu aldı. Solda Giulherme ile Nwakaeme'yi destekledi. Trabzonspor kadro derinliği en iyi olan takım. O yüzden şampiyonlukta en öndeki adayım Trabzonspor. Sivas'ın düşüşü kimsenin gözünden kaçmadığı gibi Galatasaray'ın F.Bahçe ve Trabzon kavga ederken şampiyonluk pozisyonu alması da gözlerden kaçmamalı. Fikret Orman'ın sarf ettiği bir söz aklıma geldi, "Aziz Yıldırım ve F.Bahçe ile kavga ettik. Enerjimizi buna harcadık. Galatasaray sıyrılıp şampiyon oldu" diye. O yüzden bu ligde at yarışındaki son 400 gibi her takım yarışın içinde olacaktır. Beşiktaş dahil. Beşiktaş en azından "Yarışta varım. Şampiyon olamasam da belirleyici olurum" duruşu sergiliyor.



CİMBOM'UN GERÇEK GOLCÜSÜ FALCAO'DUR



LEVENT TÜZEMEN

G.Saray'ın gerçek golcüsü Radamel Falcao'dur. Eğer Kolombiyalı yıldız hazır ve oynayacak durumdaysa ilk 11'de kesinlikle o oynar.



GÜRCAN BİLGİÇ

Taraftara sorduğumuzda kadroda ilk seçim Adem Büyük olmaz. Sanki Falcao'nun kendi kendine gol atan kramponları var!



ÖZBOSTAN: Galatasaray'da Adem Büyük golleri ve performansı ile Falcao'yu geçti! Falcao dönünce kulübede, Adem ise sahada mı kalmalı?

TÜZEMEN: Kasımpaşa maçından sonra iki gol atan Adem Büyük, A Spor'da sorulan Radamel Falcao ile ilgili soruya, "Dünya çapında bir golcü. Onu çok beğeniyorum. Onunla aynı takımda oynamak benim için büyük bir şans" karşılığını verdi. Adem, Galatasaray'da üçüncü golcü. Falcao ve Andone'nin yokluğunda Galatasaray'ın gol yüküne çok ciddi bir katkı sağladı. Adem'i yıllardan beri tanırım. Çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama kendine hep ihanet etti. 32 yaşında geldiği Galatasaray'da Fatih Terim ile birlikte kendini buldu. Ancak Galatasaray'ın gerçek golcüsü Falcao'dur. Eğer Kolombiyalı yıldız hazır ve oynayacak durumdaysa ilk 11'de o oynar. Ancak Adem de kendini hazır tutarak Galatasaray'a hizmet verebilecek kaliteye sahiptir.



ŞAPKA ÇIKARILIR



BİLGİÇ: Bu soruyu "Onyekuru mu, Ömer Bayram mı?" diye de sorabiliriz. İki Türk oyuncunun etkileyici performansları var. Takımlarına maç kazandırıyorlar. Biri asist yapıyor, diğeri gol atıyor. Ancak sarı-kırmızılı taraftara sorduğumuzda ilk seçim onlar değil. Sanki Falcao'nun ya da Onyekuru'nun kendi kendine gol atan kramponları var! Bu baskıyı teknik direktör Fatih Terim bile kaldıramaz. İlk fırsatta Adem Büyük ile Ömer Bayram kulübeye gelirler.

TİMURLENK: Üçüncü santrfor tercihi olan Adem'in profesyonelliğine, mücadelesine ve tecrübesine tabii ki şapka çıkartmak lazım. Ancak sağlam Falcao'nun ceza sahası içinde Adem'in yaptıklarının fazlasını yapacak yetenek ve tecrübesi var. Ama kondisyonu var mı? Çünkü bu sakatlıkla filmi yine geriye sardı. Andone de iyileştiğine göre Falcao döndüğünde Terim'in birinci tercihini yine Falcao olacaktır. Ama mühim olan Onyekuru'nun artık 11 başlaması. Özellikle Kadıköy'de ona çok ihtiyaç duyacaklar.



FUTBOL KONUŞMAMAK HERKESİN İŞİNE GELİYOR



Yönetimler ve teknik adamlar kendi eksiklerini veya hatalı kararlarını başka dinamiklere fatura ederek taraftar tepkisini yönlendiriyorlar. Bu yüzden hep hakemler gündemde. Yani en geçerli formülü uyguluyorlar diyebiliriz!



MURAT ÖZBOSTAN: Tüm takımlar futbol dışındaki her şeyi konuşuyor. Futbolu konuşmamak yönetimlerin işine mi geliyor?

GÜRCAN BİLGİÇ: En geçerli formülü uyguluyorlar. Kendi eksik ve hatalarını başka dinamiklere fatura ederek taraftar tepkisini yönlendiriyorlar. Kendileri veya öncekiler kulüpleri batırmış, banka kredilerini sorumsuzca harcamış, 2-3 yıllık geleceğe ipotek koymuşlar. Mali kongrelerde bu yöneticileri ibra edenler şimdi şikâyet ediyorlar. Futbolu konuşmamak herkesin işine geliyor. Bu yüzden hep hakemler gündemde.

FATİH DOĞAN: Futbolu konuşmak yönetimlerin işine gelmiyor. Çünkü o zaman takımların aldığı puanlar, oynadığı futbol, yaptıkları yatırımların ve desteğin karşılığını veremedikleri ortaya çıkacak. Biz de 'ülkede bu iş görüyor" açmazıyla olanları izliyoruz.

BÜLENT TİMURLENK: Adale ağrısı, rakip performansı nedir bilmeden futbol elbette konuşulmaz. Türkiye'de başkan ve yöneticiler takımlarını şampiyon yaptıklarını sanıyorlar. Defalarca söyledim; odasının, iş yerinin duvarına kulüp başkanının fotoğrafını asan taraftar yok bu dünyada. Futbol, parası neyse verip aldığınız taşlı bir kumaş ya da jumbo karides değil. Ronaldo'nun 30 milyon Euro kazandığı, İtalya'nın futbolcularına en çok para ödeyen kulübü Juventus son 3 haftada iki mağlubiyet aldı. Demek ki kötüler. Türkiye'de kaybeden kaybetmeyi bilmiyor. Bahaneler, komplo teorileri…



ÇELIŞKİ OLMAMALI!



LEVENT TÜZEMEN: Kulüpler Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. O toplantıda Cumhurbaşkanımızın verdiği, "Sorunlarınızı kendi içinizde çözün. Adımı kullanarak çözüm üretmeye çalışmayın" mesajı tüm kulüplerin kulağına küpe olmalıdır. Sayın Ali Koç'un devlete teşekkür edip sonra devlete yönelik sitemde bulunması etik değildir. Kulüpleri yönetenlerin söylemleri ile eylemleri arasında dengesizlik ve çelişki olmamalı.



HOCALARIN HATALARI HAKEMLERDEN FAZLA



ÖZBOSTAN: F.Bahçe sürekli TFF, hakemler ve medyayı suçluyor. Ancak sahada da beklenen sonuçlar yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Sorun nerede?

TİMURLENK: İki haftada kaybedilen 5 puanı sadece verilmeyen penaltıya (evet penaltı) bağlarsanız yanılırsınız. F.Bahçe bitirici noktalarda başarılı değil. Ortada bir transfer yanlışı var. Transferi için çok uğraşılan Falette, Adil Rami ile beraber kulübede, geçici stoper Jailson iki penaltı yaptırıyor. Hakemler hata yapıyor ama yönetim ve teknik adamlar kadar değil.

TÜZEMEN: Sayın Koç, başarısızlığının bedelini başarılı olmuş insanları eleştirerek örtmeye çalışıyor. Çünkü F.Bahçe'nin kendi içinde bir huzuru yok. Sayın Koç da çözüm üretemediği için sürekli hedef saptırarak başkalarının huzurunu bozmaya çalışıyor.

BİLGİÇ: Başakşehir maçıyla başlayan periyotta F.Bahçe, oyun olarak yükselen bir grafik yakaladı. Ancak maçlarda sonucu etkileyecek hakem hataları oldu. Bu konuda şikâyetçi olmakta haklılar. Öteki tarafa gelince; kimsenin kimseye ne diyeceğini söyleme hakkı yok.



TEKMELERİ GÖRMEYENE CEZA VERMELİ



ÖZBOSTAN: Özellikle yıldız oyunculara atılan acımasız tekmeler var ve hakemlerin müdahalede geç kalması sorun yaratıyor. Sörloth örneği varken hakemlere yıldızları korumaya yönelik bir uyarı yapılmalı mı?

TÜZEMEN:

Hakemlere uyarı yapmaya gerek yok. Çünkü FIFA Fair Play'e çok önem veriyor. Kasıtlı yapılan faullere asla taviz vermiyor. Türkiye'de VAR'ın gelmesi futbolcular, hakemler ve futbol adına büyük bir şans oldu. VAR, güçlü bir yardımcı. Doğru kullanılırsa oyuncular kasap gibi davranamaz. Sörloth'un rakibini itişini kırmızı kartla değerlendiren hakem zihniyeti, Baiano'nun art arda attığı tekmelere sarı kart çıkartıyor. Bence başta TFF, sonra da MHK bu hataları yapan hakemlerin ya lisansını iptal etmeli ya da kendilerini eğitmeleri adına uzun bir süre maç vermemeli.

BİLGİÇ: Hüseyin Göçek'in Baiano'yu sahada tutması bir yorum rezaleti. Çünkü orada sert de girilmiyor. Resmen tekme atılıyor. Bu etapta VAR hakemleri de daha seçici olmak zorunda.

TİMURLENK: Sörloth'a atılan tekme sonrasında oyuncunun can havliyle rakibini itmesi elbette ki hatalı. Bunu yaptığınızda kırmızıyı görürsünüz ama o tekmeyi atan Baiano nasıl sahada kalıyor, bunu anlamıyorum.

DOĞAN: Avrupa'da yıldızlar korunur ama bu sadece tekmelerden, aşırı sertlikten korunur. Ama bu ülkede yıldızlar korunmalı diye ortaya çıkarsanız hakemler yıldızları korurken maalesef futbolu öldürür. Biz, 'herkes için adalet' demeye devam edeceğiz.

