Kartal’ın yeni yıldızı Boateng: Kararı eşim verecek!

BOATENG

Forma giydiği ilk maçta rakip ağları bulan ve Beşiktaş ile ilk gol sevincini yaşayan Kevin Prince Boateng dün basının sorularını yanıtladı. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki buluşmada takımdaki atmosferin pozitif olduğuna vurgu yapan 32 yaşındaki yıldız,Milan haricinde hiçbir takımda 10 numarada oynamadım. Benim, kendimi en rahat hissettiğim pozisyon 10 numara pozisyonu.Burada bulunmaktan dolayı ve buraya geldiğim için çok mutluyum.dedi. Sergen Yalçın konusuna da değinen Boateng yeni hocasının gelişinin etkilerinin görüldüğünü belirtip şunları söyledi:Hoca yeni geldi, ben takıma yeni katıldım. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz.Sergen hocanın gelmiş olması burada çok büyük bir heyecan ve coşkuya neden oldu. Hocanın burada olması, buradaki varlığı kulübü gerçekten tekrar ayağa kaldırdı ve yukarı taşıdı.Kevin Prince Boateng transferinin mali detaylarını yönetici Emre Kocadağ açıkladı.10 maçta en az 45 dakika oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl daha uzama maddesi olan Ganalı yıldızın, bu sezon için maaşının kalan bölümünün yarısı Beşiktaş tarafından verilecek. Gelecek sezon ise ücretinin tamamı siyah-beyazlılar tarafından karşılanacak.GÖZTEPE maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuran Beşiktaş, dün bu konuda bir paylaşım yaptı. "Bu oyun kuralına göre oynanmalı" diyen Kartal, IFAB'ın şu kuralını hatırlattı: "Oyun durdurulmadan önce topa en son dokunulan yer ceza sahası içindeyse; top savunma yapan takımın kalecisi için ceza sahasına bırakılır." Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek, Boyd'un sakatlığı gerekçesiyle top havadayken maçı durdurmuş, ancak kurala göre topu Beşiktaşlılar'a vermesi gerekirken Göztepeli futbolculara bırakmıştı.