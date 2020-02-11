Kerim Frei Hollanda'da ilk golünü attı

Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Emmen ile Twente karşı karşıya gelirken, karşılaşmaya damgasını Kerim Frei vurdu.

Devre arasında Başakşehir'in Emmen'e kiraladığı Kerim Frei, karşılaşmanın 40. dakikasında ağları sarstı ve takımını öne geçirdi. 90+3. dakikada sahneye çıkan Jansen, Emmen'in karşılaşmayı 2-0 kazanmasını sağladı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Kerim Frei böylece, Hollanda'daki 2. maçında ilk golünü atmış oldu.

Emmen bu galibiyetle birlikte 2 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 25 puana yükseldi. Twente'nin ise 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.