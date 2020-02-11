Kırklarelispor teknik direktörü Bilgin Erdem: Bundan sonraki süreçte ligimize döndük

GMG Kırklarelispor teknik direktörü Bilgin Erdem, kupa serüveninin kendileri için bittiğini söyleyerek, "Burada olmak güzeldi. 3 Süper Lig ekibinin ardından Fenerbahçe ile eşleştik. Çetin mücadeleler oldu. 2 maçın sonunda kupada devam eden Fenerbahçe oldu. Rakibimizi kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte rakibimize ve bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte ligimize döndük. Üzülmeye gerek yok. Bu başarılı süreci ligde de sürdürüp başarılı olmak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. Bu takım bugün 29'uncu maçını oynadı. Türkiye'de en fazla maç yapan 5'inci takım durumundayız. 2 kulvarda gitmek zordu. Bunu başardık. Oyuncularımı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Oyuncularım çok iyi işlere imza attılar ve güzel bir başarı elde ettiler. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

FENERBAHÇE 1-0 KIRKLARELİSPOR | GENİŞ ÖZET

ERSUN YANAL: FENERBAHÇE'DE GENÇ OYUNCU ÇIKARTMA SIKINTISI VAR