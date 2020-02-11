Konyaspor, Bülent Korkmaz'ı resmen açıkladı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Konyaspor, 51 yaşındaki antrenör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

"İttifak Holding Konyaspor'umuz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi imza için tören yarın saat 15.00'da yapılacaktır."

Yeşil beyazlı ekip bu görev için Ünal Karaman ile de temasa geçmiş ancak bu görüşmeden bir sonuç alamamıştı.

Korkmaz son olarak bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştırdı.

AYKUT KOCAMAN'DAN KONYASPOR'A "VEDA" MEKTUBU