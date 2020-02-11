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: Elimden gelenin en iyisini yaptım

, çeyrek final rövanş maçında GMG Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve karşılaşmanın 58. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren 19 yaşındaki oyuncu müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu ve elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 23:33 ABONE OL
Muhammed Gümüşkaya: Elimden gelenin en iyisini yaptım

Muhammed Gümüşkaya'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bana şans veren hocama teşekkür ederim. Galip geldik. Her ne olursa olsun galip gelmek bizim için çok önemli. Dostluk çerçevesinde bir maç oldu. Biz de bunu istiyorduk. Gelen taraftarlarımıza da sonsuz teşekkürler. Elimden gelenin en iyisini yaptım. İnşallah bundan sonraki maçlarda da elimden gelenin en iyisini yapacağım."

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Muhammed Gümüşkaya: Elimden gelenin en iyisini yaptım
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