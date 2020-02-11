Muhammed Gümüşkaya: Elimden gelenin en iyisini yaptım

Muhammed Gümüşkaya'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bana şans veren hocama teşekkür ederim. Galip geldik. Her ne olursa olsun galip gelmek bizim için çok önemli. Dostluk çerçevesinde bir maç oldu. Biz de bunu istiyorduk. Gelen taraftarlarımıza da sonsuz teşekkürler. Elimden gelenin en iyisini yaptım. İnşallah bundan sonraki maçlarda da elimden gelenin en iyisini yapacağım."

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