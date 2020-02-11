Şampiyonluğa kenetlendiler

Maç eksiği ile lider Demir Grup Sivas'ın 1 puan gerisinde olan Trabzonspor'da yüzler gülüyor, keyifler yerinde! Sadece oyuncular değil tüm camia şampiyonluk motivasyonu ile yola devam ederken her geçen hafta kentte de hareketlilik artıyor.
Şampiyon olursak eve gidemeyiz!
G.BİRLİĞİ maçı sonrasında uçakla Samsun'a, oradan da karayolu ile Trabzon'a dönen takımın taraftarlar tarafından karşılanması da birçok oyuncuda şaşkınlık yarattı. Özellikle yabancıların, taraftarın oyunculara karşı yaklaşımı sonrasında ne yapacaklarını şaşırdıkları ve "Şampiyon olursak ne olacak?"
dedikleri ortaya çıktı. Yerli oyuncular ise bunun daha başlangıç olduğuna dikkat çekerek "Şampiyon olursak eve bile gitmeyiz"
yanıtını verdi
Akyazı'da boş koltuk kalmadı
SEZON
başında 30 bin kombinenin satılmasından sonra zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un maçlarına bilet bulmak oldukça güçleşti. Satışa sunulan az sayıdaki biletin hemen tükenmesi nedeniyle birçok taraftar sitem dolu mesajlar atarken, Trabzonspor Kulübü de bu konuya çözüm bulmak için uğraşıyor. Kombinesi olup üst üste bazı maçlara gelmeyen taraftarların aranarak yine gelmeme ihtimalleri durumunda kombinelerini tek maçlık da olsa devretmeleri istenecek.
7'den 77'ye takımı takipteler
TRABZON
halkının futbol sevgisi 7'den 77'ye herkese uzanırken şampiyonluk yolunda ilerleyen takıma da destek üst seviyede. Maç saatlerinde kentte çıt çıkmazken sessizliği sadece atılan gollerin sevinç sesleri bozuyor.
Herkes Trabzonspor maçlarına odaklanırken, G.Birliği mücadelesi ile birlikte artık kahvehanelerde de kadınlara yer ayrılmaya başlandı.
Hazırlıklar salonda başladı
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına dün yapılan idmanla devam edildi. Kar nedeniyle salonda yapılan antrenmanda birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Mazimiz gibi bembeyaz'
Bordo-mavililer, Akyazı Stadı'nın karla kaplı halini paylaştı ve "Mazimiz gibi bembeyaz" mesajını paylaştı.