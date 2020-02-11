Şampiyonluğa kenetlendiler

Maç eksiği ile lider Demir Grup Sivas'ın 1 puan gerisinde olan Trabzonspor'da yüzler gülüyor, keyifler yerinde!G.BİRLİĞİ maçı sonrasında uçakla Samsun'a, oradan da karayolu ile Trabzon'a dönen takımın taraftarlar tarafından karşılanması da birçok oyuncuda şaşkınlık yarattı. Özellikle yabancıların, taraftarın oyunculara karşı yaklaşımı sonrasında ne yapacaklarını şaşırdıkları vededikleri ortaya çıktı. Yerli oyuncular ise bunun daha başlangıç olduğuna dikkat çekerekyanıtını verdiSEZONbaşında 30 bin kombinenin satılmasından sonra zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un maçlarına bilet bulmak oldukça güçleşti. Satışa sunulan az sayıdaki biletin hemen tükenmesi nedeniyle birçok taraftar sitem dolu mesajlar atarken, Trabzonspor Kulübü de bu konuya çözüm bulmak için uğraşıyor.halkının futbol sevgisi 7'den 77'ye herkese uzanırken şampiyonluk yolunda ilerleyen takıma da destek üst seviyede.Herkes Trabzonspor maçlarına odaklanırken, G.Birliği mücadelesi ile birlikte artık kahvehanelerde de kadınlara yer ayrılmaya başlandı.ZIRAAT Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına dün yapılan idmanla devam edildi. Kar nedeniyle salonda yapılan antrenmanda birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi.Bordo-mavililer, Akyazı Stadı'nın karla kaplı halini paylaştı ve "Mazimiz gibi bembeyaz" mesajını paylaştı.

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