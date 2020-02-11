Sivasspor Antalyaspor hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte tüm bilgiler...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları kapsamında Sivasspor Antalyaspor ile karşılaşacak. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Sivasspor Antalyaspor maçı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;