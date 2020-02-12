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, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

, yeni yönetiminde maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 12.2.2020 17:50 ABONE OL
Bülent Korkmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

İttifak Holding Konyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Konyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ve 8'e 2 oyun ile devam eden antrenman, hücum-savunma organizasyon çalışmasının ardından oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Karakaya, Faruku Miya ile Serkan Kırıntılı katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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Bülent Korkmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
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