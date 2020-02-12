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: Camianın sesini bekliyorum

teknik direktörü , çeyrek final rövanşında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmelerine karşın kupaya veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyun dışında konuşmayacağını belirten Fatih Terim, "Camianın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem bu maçta. Onlardan bekliyorum bazı şeyleri" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 23:12 ABONE OL
Fatih Terim: Camianın sesini bekliyorum

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Turun ilk ayağında rakibine 2-0 mağlup olan Galatasaray rövanş maçında aldığı 3-1'lik galibiyete rağmen kupaya veda etti. Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Oyuncularım çok istedi, biz de çok istedik. Böyle tansiyonu bol bir maç oynamamıştık, oyuncularım böyle oynamamıştı. Alanyaspor'u tebrik ediyorum, ikinci yarıda karakter koymalarını istedim ve çok güzel karakter koydular."

"Alanyaspor'un yolları açık olsun. Oyuncularımızdan sahaya karakter koymalarını istemiştik, koydular da baştan sona kadar."

"Oyun dışında fazla konuşmayacağım. Camianın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem bu maçta. Onlardan bekliyorum bazı şeyleri."

GALATASARAY 1-0 ALANYASPOR GALATASARAY 1-1 ALANYASPOR GALATASARAY 2-1 ALANYASPOR GALATASARAY 3-1 ALANYASPOR

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Fatih Terim: Camianın sesini bekliyorum
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