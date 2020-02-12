Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Terim'in Falcao planı belli oldu: Fenerbahçe derbisinde 11'de

'in Falcao planı belli oldu: Fenerbahçe derbisinde 11'de

Galatasaray'da, sakatlığını tamamen Kolombiyalı yıldız pazar günü karşısında ikinci yarıda oyuna girecek, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde ise ilk 11'deki yerini alacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Fatih Terim'in Falcao planı belli oldu: Fenerbahçe derbisinde 11'de

İki hafta önce Konya'da sakatlanan 'El Tigre' lakaplı Radamel Falcao'nun sağ uyluk adalesinde orta düzeyde kanama tespit edilmişti. Tedavisi sona eren yıldız futbolcu tamamen iyileşti ve saha çalışmalarına başladı.

Kolombiyalı forvet, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında kadroda olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek Falcao'yu hafta sonu yedek soyunduracak. Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında süre alması planlanan tecrübeli futbolcu, Kadıköy'de ise ilk 11'de sahaya çıkacak.

DERBİDE GOL SÖZÜ VERDİ

Derbi havasına iki hafta önceden girmeye başlayan Falcao, pazartesi günü Florya'da doğum gününü kutlayan kulüp çalışanları ve tesis personeline Fenerbahçe maçında gol atacağının sözünü verdi. 34 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı formayla 5'i ligde 1'i kupada olmak üzere toplam 6 gole imzasını koydu.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'in Falcao planı belli oldu: Fenerbahçe derbisinde 11'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN