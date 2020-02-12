Fatih Terim'in Falcao planı belli oldu: Fenerbahçe derbisinde 11'de

İki hafta önce Konya'da sakatlanan 'El Tigre' lakaplı Radamel Falcao'nun sağ uyluk adalesinde orta düzeyde kanama tespit edilmişti. Tedavisi sona eren yıldız futbolcu tamamen iyileşti ve saha çalışmalarına başladı.

Kolombiyalı forvet, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında kadroda olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek Falcao'yu hafta sonu yedek soyunduracak. Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında süre alması planlanan tecrübeli futbolcu, Kadıköy'de ise ilk 11'de sahaya çıkacak.

DERBİDE GOL SÖZÜ VERDİ

Derbi havasına iki hafta önceden girmeye başlayan Falcao, pazartesi günü Florya'da doğum gününü kutlayan kulüp çalışanları ve tesis personeline Fenerbahçe maçında gol atacağının sözünü verdi. 34 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı formayla 5'i ligde 1'i kupada olmak üzere toplam 6 gole imzasını koydu.