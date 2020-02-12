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maçı saat kaçta hangi kanalda ve ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar; işte muhtemel ilk 11’ler…

’nda heyecan devam ediyor. Kupanın son şampiyonu evinde ’u konuk ediyor. Akdeniz temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında zorlu rakibini Yunan orta saha Bakasetas ve Şilili yıldız Junior Fernandes’in golleriyle 2-0 yenmişti. Peki hangi kanalda ve ne zaman? Fatih Terim’in bu maçta ideal ilk on birine şans vermesi bekleniyor, Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor, hafta sonu Kadıköy’de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. İşte maçtan son dakika bilgileri ve muhtemel ilk 11’ler…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:52 ABONE OL
Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda ve ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar; işte muhtemel ilk 11’ler…

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'nin golleriyle 3-1 yenerek kupayı kazanan Galatasaray, Alanyaspor'u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçını Alanyaspor 2-0 kazandı. Bu akşam Galatasaray'ın tur atlaması için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor. 2-0'lık Galatasaray galibiyetinde maç uzayacak. Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı Alanyaspor 2-0 kazandığı için Galatasaray'ın bu akşam gol yemeden 3 gol atması gerekiyor. Eğer mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle biterse maç uzayacak. Alanyaspor'un atacağı bir gol karşısında sarı kırmızılıların 4 gol atması gerekiyor. Aşağıda maç skoruna göre ihtimalleri değerlendirdik.

GALATASARAY 1-0 ALANYASPOR (ALANYASPOR TUR ATLAR)

GALATASARAY 2-0 ALANYASPOR (MAÇ UZAR)

GALATASARAY 3-0 ALANYASPOR (GALATASARAY TUR ATLAR)

GALATASARAY 2-1 ALANYASPOR (ALANYASPOR TUR ATLAR)

GALATASARAY 3-1 ALANYASPOR (ALANYASPOR TUR ATLAR)

GALATASARAY 4-1 ALANYASPOR (GALATASARAY TUR ATLAR)

Bunların dışında her türlü gollü ve golsüz beraberlikte Alanyaspor yarı finale yükselen takım olacak.

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Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda ve ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar; işte muhtemel ilk 11’ler…
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