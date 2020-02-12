Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda ve ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar; işte muhtemel ilk 11’ler…

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'nin golleriyle 3-1 yenerek kupayı kazanan Galatasaray, Alanyaspor'u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçını Alanyaspor 2-0 kazandı. Bu akşam Galatasaray'ın tur atlaması için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor. 2-0'lık Galatasaray galibiyetinde maç uzayacak. Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı Alanyaspor 2-0 kazandığı için Galatasaray'ın bu akşam gol yemeden 3 gol atması gerekiyor. Eğer mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle biterse maç uzayacak. Alanyaspor'un atacağı bir gol karşısında sarı kırmızılıların 4 gol atması gerekiyor. Aşağıda maç skoruna göre ihtimalleri değerlendirdik.

GALATASARAY 1-0 ALANYASPOR (ALANYASPOR TUR ATLAR)

GALATASARAY 2-0 ALANYASPOR (MAÇ UZAR)

GALATASARAY 3-0 ALANYASPOR (GALATASARAY TUR ATLAR)

GALATASARAY 2-1 ALANYASPOR (ALANYASPOR TUR ATLAR)

GALATASARAY 3-1 ALANYASPOR (ALANYASPOR TUR ATLAR)

GALATASARAY 4-1 ALANYASPOR (GALATASARAY TUR ATLAR)

Bunların dışında her türlü gollü ve golsüz beraberlikte Alanyaspor yarı finale yükselen takım olacak.