Henry Onyekuru açıkladı: Galatasaray'da kalmak istiyorum

Geçtiğimiz sezon başında İngitlere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru oynadığı futbolla Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Bu sezona Monaco'da başlayan Nijeryalı oyuncu devre arasında Fransız ekibinden sezon sonuna kadar kiralandı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında oyuna 46. dakikada giren ve etkili bir performans sergileyen Onyekuru maç sonrasında A Spor'a yaptığı açıklamada sarı kırmızılı kulüpte kalmak istediğini söyledi.

Henry Onyekuru'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Diğer yandan takım arkadaşıma teşekkür ediyorum. Hırsımızla, isteğimizle son dakikalara kadar mücadele ettik. Bu maçı unutup pazar günkü lig maçına odaklanmamız lazım."

"Bugün karakterini ortaya koyan bir Galatasaray takımı vardı. Camiamız için takımımız için her şeyi yaptık. Sonuna kadar her şeyi yapan bir Galatasaray vardı. Bu ruhu ortaya koyduğumuz için, bu karakter için mutluyuz. Üzgünüz ama şu anda yapacak bir şey yok."

"Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalbimden geçeni soruyorsanız, ben kalmak istiyorum."

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