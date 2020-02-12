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Kaptanla baş başa

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Kaptanla baş başa
Teknik direktör Sergen Yalçın, kaptan Burak Yılmaz ile dün idmanda görüşürken bu hafta golcüsünü Boateng ile birlikte kullanacak.

ATALAY GÖNDERİLDİ
Beşiktaş yönetimi, A Takım Medya Sorumlusu Altuğ Atalay ile yollarını ayırdı. Şenol Güneş'in göreve getirdiği Atalay, 2.5 yıldır bu görevi sürdürüyordu. Atalay veda mesajında, "Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdik. Allah, herkesten önce Nevzat Demir Tesisleri'nin türlü fedakarlıklarla siyah-beyaz renklere hizmet etmeye çabalayan personelini, yüreği temiz oyuncu grubunu korusun; kolaylıklar sunsun; gönüllerine göre versin" ifadelerini kullandı. Atalay'ın yerine yönetim dün, kapatılan Beşiktaş TV'nin müdürü Bülent Ülgen'i bu göreve getirdi.
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